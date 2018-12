Prantsuse lehed kirendavad just sellest uudisest

Prantsusmaal on kuumaks teemaks saanud ühe väikese linnatänava nimi. Selleks on Issigeac'is asuv Rue de la saucisse ehk Vorstitänav. PETA-aktivistid nõuavad aga, et uulits kannaks nüüdsest nime Rue de la Soycisse ehk Sojatänav.