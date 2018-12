Kõnetraat jäägu kõrvale, kui söögiaeg on käes!

Seekord on aga fookus lastel. Brittidele tulid teatava šokina 1500 osalenud lapsega uuringu tulemused, mille kohaselt soovib seitse last kümnest (56%), et nende vanemad veedaksid vähem aega telefoniga ja leiaksid rohkem aega lastega rääkimiseks. Eriti õhtusöögi ajal. Uuringust tuli välja ka tõsiasi, et kümme last (8%) oli peitnud vanemate telefonid ära, et nende tähelepanu pälvida. Peaaegu 15% leidsid, et vanemate "telefonisõltuvuse" järgi näib, nagu eelistaksid vanemad pigem telefoni, kui oma lastega rääkida, vahendab Daily Star.