Kuidas oleks ühe Rwanda peediveiniga?

Pärast ülikooli lõpetamist ei leidnud kliiniline psühholoog Assumpta Uwamariya tööd kusagilt ja otsustas hakata leiba teenima peedikasvatusega. Seejärel sai ta teada, kuidas teha maalähedast ja rikkalikku veini, mida teatakse ka «Karisimbi» nime all, kirjutab Reuters.

Enamik kliente on pärit Rwandast, kaasa arvatud pealinnast Kigalist, Mosambiigist ja Kongo Demokraatlikust Vabariigist, kuid ühel hetkel avastas ettevõtlik naine, et mõned kliendid tulevad ka Saksamaalt.

Kohalikud kliendid kommenteerisid, et peediveini maitse on meeldiv ja paneb pea natuke sumisema, kuid ei tee päriselt purju, nagu nii mõnedki teised alkoholid seda suudavad. Ka on peediveini hind erinevalt sissetoodud veinidest kohalikule rahvale taskukohasem.