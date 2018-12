Hara Hachi Bu - selle fraasiga naudid toitu ja kaotad kaalu

«Kui sul on olnud õnne ja oled saanud einestada koos mõne Okinawa vanakesega, siis oled kuulnud enne igat söögikorda neid ütlemas «hara hachi bu,»» kirjutab Dan Buettner oma kodulehel Blue Zones. See tuletab meelde, et söömine tuleb lõpetada siis, kui su kõht on 80 % täis. See komme piirata kalorite tarbimist ja süüa mõtestatult on üks põhjustest, miks Okinawal on üle saja-aastaseid elanikke rohkem kui mujal maailmas. Keskmine päevane kogus Okinawal on kõigest 1900 kalorit. Läänemaailmas on see arv oluliselt kõrgem.