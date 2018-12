Vaata, millist 5 Eesti toodet hinnati maineka pääsukesemärgiga!

«Heameel on tõdeda, et nüüdsest on viie toidutööstuse tooteportfell täienenud Tunnustatud Eesti Maitse päritolu- ja kvaliteedimärgiga toodetega. Seekord väärivad tunnustust Saaremaa Piimatööstus, Arke Lihatööstus, Cristella VT, Eesti Leivatööstus ja Eesti Pagar, kes on juba aastate jooksul väärtustanud kodumaist toorainet ja tarbijatele pakkunud hea kvaliteediga toidutooteid,» selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kvaliteedijuht Evi Randpere.