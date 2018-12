Võluvili, mis pikendab naiste eluiga

Iraani päritolu granaatõuna on haritud juba üle 4000 aasta ja kuigi seda on läbi aegade nimetatud õunaks (Punica granatum, malum Punicum, malum granatum ), on tema ristlõikel hämmastav sarnasus naise munasarjaga. Samas pole see ka väga üllatav, on ta ju ammustest aegadest viljakuse sümbol zoroastrismis ja teisteski iidsetes kultuurides olnud, kirjutab GreenMedInfo.