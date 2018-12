Kaheksa juhtnööri, kuidas juua nagu džentlemen

Ettevõtete jõulupeod lähevad harva nii mööda, et pärast ei räägitaks, kuidas mõni kolleeg joogiga üle pingutas. Sama lugu on ka pulmade ja ärilõunatega.

Isegi kui sa polegi midagi hullu korda saatnud, jätab joobes olek ikkagi oma jälje sellele, kuidas sa käitud ja kuidas teised sind tajuvad. Kuna me ei käitu ebakaines olekus kõige paremini, on suur tõenäosus, et kahetseme hiljem seda õhtut rohkem kui tol õhtul saadud naudingut, kirjutab Gentleman's Gazette LLC autor, Sven Raphael Schneider. Lisatagu veel nutitelefonide olemasolu, et keegi saaks mõne kompromiteeriva foto või video teha, et see su emale või ülemusele saata. Rääkimata siis sellest onust, kelle testamendis sa viksilt seisad. Kannatuste vähendamiseks annab autor kaheksa suunist, kuidas nautida, kuid jääda viisakaks ja hoida end kontrolli all.

1. Tea oma piire

Igaüks reageerib alkoholikogusele veidi erinevalt, ja sõltub sinust endast, milline kogus on vastuvõetav ja kui palju on ülemäära. Võib-olla tähendab see ühte jooki tunnis, võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Äkki pead alati enne joomist midagi sööma, aga võib-olla on targem üldse mitte juua?!

2. Jää klassikutele truuks

Enamik baarmene segab džinn-toonikut või klassikalist viskikokteli. Veelgi enam, pea meeles, et džentelmen joob oma jooki tassist või klaasist, mitte purgist ega pudelist.

3. Anna aega atra seada

Pole mingit kohustust püsida kellegi teisega samas tempos. Ideaaljuhul on sul oma kindel tempo. Kindel viis, kuidas tõrjuda teiste üleskutseid võtta uus jook, on hoida oma klaas pooltäis. Kui sa üldse ei taha juua, on ka hästi. Võib-olla manustad sa mingit ravimit või on sul usulised tõekspidamised, või sa lihtsalt ei tunne, et sa täna tahad. Et pääseda tüütust seletamisest, juhul kui sa ei kavatse juua, telli endale karastusjook jää ja laimiga. Kõrges klaasis näeb see välja nagu džinn toonikuga ja kellelgi pole midagi öelda.

4. Jää immuunseks kamraadide survele

See on kahtlemata üks raskemaid. Enamikule meeldib juua ja naudivad seda just seltskondlikult, kuid see võib tähendada ka pidevaid üleskutseid. Tuleb lihtsalt kindlalt EI öelda, vajadusel mitu korda. Seletused pole vajalikud. Võid lihtsalt öelda «Tänan, ei, tänaseks aitab.» Vajadusel korda.

5. Ära suru teistele oma jooke peale

Muidugi sa võid tahta kõigile tekiilaringi välja teha, kuid see ei pruugi sugugi igaühele meeldida. On täitsa okei pakkuda kellelegi jooki, aga kui öeldakse ei, siis lase olla. Pole vaja norida, kellegi üle seepärast nalja visata ega lõputult peale käia.

6. Austa baariteenindajaid

Võib ju olla raske, kui oled sabas kakskümmend minutit seisnud ja tunned, et kõiki teisi lastakse vahele või teenindatakse enne sind. Pea vastu, oota baarmeni, loo silmside, kuid ära lehvita rahaga või nipsuta sõrmedega. See on jäme ja ebaviisakas. Loomulikult anna jootraha vastavalt tavadele. USAs näiteks on kombeks 15-20% jootraha anda, Saksamaal aga mitte.

7. Hoia käed endale

Joomine muudab ka valvsaima inimese interpersonaalse ruumi taju lõdvemaks, ent kui satud kellelegi liiga lähedale või suisa puudutad, siis tähendab, et jook on oma töö juba liigagi hästi teinud.

8. Hoia lapik peidus