6 üllatavat rooga, millele ei suuda Hollywoodi staarid vastu panna

Portaal Lecker reastas mõnede Hollywoodi staaride lemmikroad, mis on paljudel juhtudel hämmastavalt lihtsad, kuid eks me kõik tule oma lapsepõlvest.

Kas teadsid, et multimiljonärist filminäitleja Brad Pitt alustas kanana? Oklahoma preeriast pärit näitlejal polnud esialgu sugugi lihtne Los Angelesis kanda kinnitada. Nii teenis ta esialgu leiba kanast maskotina ühe kiirtoiduketi ees. Ajad on küll muutunud, ent Brad Pitt on endiselt lihtsa köögi sõber ja tema lemmiktoiduks pitsa.