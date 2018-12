Milliseid konserve tasub hulgi varuda?

Konservide vahekäik toidupoes pole just kõige glamuursemate killast, ent valik on määratult lai ning säästliku eelarve korral teevad teatud tooted oma värsketele suguvendadele ära, kui asi puudutab kulu, mugavust ja pikka iga, kirjutab BBC Good Food. Pealegi saab metallpurke taaskasutada. Loomulikult ei tasu konservtoitu eelistada värskele juurviljale, kuid igal asjal on oma koht siin päikese all.

Üks asi veel – kui konservikarp või -purk on avatud, siis kalla see ümber säilitusnõusse või -karpi. Mitte kunagi ära pane avatud konservipurki külmkappi, kuna metall võib muuta purgi sisu.

10 konservi sahvrisse

Krabi

Kui sul on aega, raha ja kannatust lademetes, on terve värske krabi keset nädalat igati arukas valik. Meile, ülejäänutele, on konserv kindlam. Tavaliselt on see suurte valgete krabiliha tükkide kujul, aga võib ka osta pruuni krabiliha kastmes.

Kirsid

Ära mõtle niivõrd neile kitšilikele kokteilikirssidele kui rohkem suurepärastele clafoutis'e-kirssidele. Purgis pesitsevad kivideta mustad või Morello kirsid hoiavad sul tunde kokku, ilma et peaks kirsikive noaga taga ajama. Pealegi kümblevad nad rikkalikuks punases siirupis, mida võid kasutada nii kokteilides kui kastmetes.

Tomatid

Kes suudaks jätta nimekirjast välja tomateid? Tänu oma mitmekülgusele kuuluvad nad igasse majapidamisse ja profikööki. Kõige odavamad tomatikonservid maksavad alla euro, kuid itaalialiku lähenemise nimel tasub panustada veidi rohkem ja eelistada konserveeritud orgaanilisi kirss- või kollaseid tomateid.

Artišokisüdamed

Kui sa kunagi oled üritanud artišokki koorida, siis tead, mida tähendab tõeline tööarmastuse vili. Müügilolevad antipasti-artišokid on aga päris kallid. Purgiversioon on säästlik alternatiiv, pealegi saad neile lisada kastet omavalitud õli, taimede ja vürtsidega.

Kastanid

Need tugeva maitsega pähklid pole vaid jõuluajaks mõeldud. Haara purk kastanipüreed, et nautida selle maitset ilma tülika jõupingutuseta.

Anšoovised

Meiekandis üht värsket anšoovist niisama lihtsalt ei leia, kuid enamikus toidupoodidest on see soolane ja umami-rikas kala esindatud. Eelista kohalikele nahata kilufileedele Vahemere-varianti. Kui teed pastakastet, näiteks puttanescat, siis võid kasutada ka selle konservi õli. Muul juhul kalla seda vaid ülejäänud anšoovistele, kui kõik korraga töhe ei läinud.

Läätsed

Kuivatatud läätsed võidavad hinna poolest, kuid konservläätsi saab kasutada kohe, ja tänapäeva kiire elutempo juures on mõnikord see just see, mida vaja. Konservläätsede tekstuur on pehme, nii et neid on ideaalne kasutada nii suppides kui külmades salatites. Kui pikalt kuumutada, siis muutuvad nad pudruseks ja neist saab ideaalne põhi dhali tegemiseks. Enne kasutamist uha veega üle, sest tavaliselt istuvad nad soolvees.

Veiseliha

Kui sõnapaar „liha konservis” ("Turisti eine"!) paneb sind õlgu võdistama, siis pole see liha sinu jaoks, aga kui tahad väikest minevikuhõllandust, siis sulle meeldib see mure toode. Paku kartulitega või leival, lisandiks sinep.

Kookospiim