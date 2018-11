Kuidas ära tunda korralikku oliiviõli?

Kahjuks mitte ükski eelpool mainitutest, nendib ajakiri Für Sie. Põhjuseks on see, et üheksa kümnest müügilolevast õlist olevat nii puudulikud, et nad ei peakski poeriiulile jõudma. Kuidas siis teada saab, kas õli kõlbab? Eks tuleb maitsma asuda. Alati tasub arvestada, et kvaliteetne oliiviõli pole kunagi odav (maksab alates u 14 eurot liiter), on alati filtreeritud ning etiketil on kirjas täpsed tootjaandmed ning saagikoristusaeg.