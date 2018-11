Setomaa perenaistel valmis uus retseptiraamat

Kohvikutepäevad toimuvad üle Eesti, kuid Setumaa kohvikutepäev ehk Seto Külävüü kostipäiv on esimene, mille perenaised koondasid kohvikute retseptid raamatusse. Neist peaaegu pooled on tähistatud sildiga «Seto Küük» ehk traditsioonilised setu toidud.

«Raamat «Kostipäävä paremba’ pala’» on Setomaa kogukonna jaoks eriline. Kohvikud ja kolleegium on sellesse pannud oma pühendumuse ja kostipäevaaegse silmade sära. Meile tuletab raamat meelde, kuivõrd mahuka vabatahtliku tööga perenaised igal aastal kostipäeva panustavad,» sõnas Ülle Pärnoja, raamatu projektijuht. «Et väljaanne on eesti-ja inglisekeelne, siis on see suurepärane kingitus ja Setomaa visiitkaart siin ning kaugemal,» lisas Pärnoja.