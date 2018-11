Kas pereliikmetelt on sobilik jõuluõhtusöögi eest tasu nõuda?

See aeg aastast on kätte jõudnud, kus paljudel inimestel kulub tavapärasest rohkem raha. Kingitused on vaja osta, jõulupidudel käia ja muidugi ka traditsiooniline koosviibimine perega.

Jõulusööma koosneb tihti mitmetest suupistetest, praest, magustoidust ja mõnel pool ka alkoholist. See kõik ei maksa kokku üldse vähe, eriti kui lisaks lähedastele pereliikmetele võõrustatakse ka kaugemaid sugulasi. Lisaks nõuab kõikide ettevalmistuste tegemine palju aega ja vaeva.

Kui üks inimene foorumis kirjutas, et tema ämm on otsustanud pereliikmetelt jõulude ajal toimuva õhtusöögi eest tasu nõuda, siis vastukaja oli väga erinev.

Mõned arvasid, et selline asi on aus, teised leidsid, et selline tegevus ei lähe pühadeajaga kokku ja ämm olgu õnnelik, et saab perega koos olla.

Kimberly Bree on projektijuht Canterburys ning tal on kuus õde-venda, üheksa nõbu ja üldse kokku on neid jõulude ajal 23. Tema ühel õel on suur maja ning pidustuste ajal mahub terve grupp sinna ära. Kimberly sõnul läheb pidusööma kokku maksma sadu eurosid.

Bree sõnul ei lase perekond mingil juhul tema õel seda kõike omast taskust kinni maksta. «Keegi ei võta seda negatiivselt, vaid see on loomulik, et kulud jagame omavahel ära,» ütleb Bree.

Georgie Anderson Londonist on samuti meeleldi valmis rahaliselt panustama. Ta pigem maksaks raha, kui teeks terve õhtusöögi ise.

Paljude inimeste arvates selline käitumine siiski loomulik ei ole. Näiteks küsiti, et miks ta üldse kutsub, kui selle eest raha tahab saada, kirjutab BBC.

Mõned inimesed jagasid veel oma kogemusi, kuidas ka neilt on küsitud õhtusöögi eest raha. Näiteks üks naine kirjutas, et mõned aastad tagasi nad küll maksid selle summa ära, aga pärast seda pole nad rohkem sinna jõule tähistama läinud.