See vein on kõigi aegade kalleim

Sotheby'se oksjonil New Yorgis püstitati uus rekord, kus müügiks läks 1945. aasta Romanée-Conti pudel ja hinnaks kujunesid 558000 Ameerika dollarit ehk 489829 eurot. Kuigi Cote de Nuits'st pärit Romanée-Conti on teada-tuntud veinitootja tänapäevalgi, on just seesinane punase Burgundia nektar eriti ihaldusväärne. Väidetavalt toodeti seda veini 1945. aastal kõigest 600 pudelit. Pärast seda aastakäiku olevat viinapuud eemaldatud ja ümberistutatud.