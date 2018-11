Tartu turuhoone köögis toimetavad jälle mehed

Seekord on meestel fookuses veiseliha. Valmivad põnevad road toodetest, mida soovijad saavad maitsta, lisaks jagatakse kokkamis- ja maitsestamisnippe ning retsepte. Grillil toimetab rahvusvahelise kogemusega BBQ meister Raivo Häelme. «Veiseliha on muutumas aina populaarsemaks ja samuti selle valmistamine kodus. Siiski vajab veiseliha traditsioonilisest sealiha valmistamisest teistsugust lähenemist ning seda me pühapäeval ka näitame – nii grillil kui pannil,» sõnas Eesti BBQ Assotsiatsiooni eestvedaja Rene Kiis.