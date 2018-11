Mida sööb üks Victoria’s Secretsi modell õhtuks?

Instagramis võivad fännid 23aastast sakslannat teel Victoria's Secretsi taevasse saata, kus ta teeb postitusi nii oma raskete treeningute kui toidu kohta. Millega siis kaunis modell oma lihaseid turgutab? Loomulikult on au sees fit-food! Toortoidust troonivad taldrikul kurgid ja kirsstomatid, mis on kalori- ja rasvavabad, kuid suure vitamiini-, mineraal- ja kiudainesisaldusega. Kahtlemata mõjub nende viljade veerohkus ka näonahale hästi.

See pole aga veel kõik! Üks rasvapõletaja on veel - selleks on muna! Härjasilm spinatiga paneb Lorena õhtusöögile punkti. Kanamunad annavad kehale väärtuslikke valke ja varustavad raua, kaltsiumi ning A-,B- D- ja E-vitamiiniga. Kõht on kaua täis ja samal ajal ergutatakse rasvapõletust. Täiuslik õhtusöök, kirjutab Gala, kuna nii toimib rasvalagundamine segamatult ka öösel.