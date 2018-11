Saa teada, millises linnas on kõige rohkem Michelini tärniga söögikohti

Tokyo on see sihtkoht, mille poole kõik gurmaanid võiksid ennast seada. Nimelt on Jaapani pealinnas lausa 230 söögikoht, millele on antud Michelini tärn. Tokyo on esikohal ka sellega, et linnas on kõige rohkem kolm tärni saanud söögikohta. Teisel kohal on Pariis kümne söögikohaga, millel on kolm tärni.