Viis jooki, mis äratavad ainevahetuse ellu

Ainevahetust saab mitut moodi mõjutada – eelkõige igapäevaselt palju liikudes, tasakaalustatult ja valgurikkalt süües ning piisavalt kalorivaeseid vedelikke tarbides. Just need viis jooki allpool annavad oma väga soodsa panuse ainevahetusele, kirjutab Gala.de.

Rohelises tees sisalduv kofeiin teeb erksaks ja suurendab rasvapõletust kuni kümme protsenti – muidugi eeldusel, et seda puhtalt juuakse. Antioksüdandid rohelistes lehtedes annavad ka tubli vastulöögi vabade radikaalide leerile.

See kiire lonks Itaaliast ei tee mitte ainult pea värskeks, vaid paneb ka ainevahetuse kiiresti tööle. Piisab juba 50 ml, et anda ainevahetusele väike laks.Lisaks tõstab espresso keskendumisvõimet ning aitab ületada enne- ja pärastlõunaseid madalseise. Ka siin kehtib - naudi kohvi ilma piima ja suhkruta ning ära pinguta kogusega üle!

Kuulus elu- ja ilueliksiir vesi ei pane mitte ainult ainevahetuse kiiresti tööle, vaid hoolitseb ka korras seedimise eest. Märksõnad – lame kõht, prink nahk ja särav jume. Kui jood külma vett, siis ergutad ainevahetust veelgi enam, kuna see peab esmalt kehatemperatuuriga kohanema, mis jälle omakorda kaloreid põletab. Pisut saad aju üle kavaldada, kui jood klaasi vett 20 minutit enne suuri söömaaegu – leevendab nälga ja tekitab täiskõhutunnet.

Kui roheline smuuti on sinu jaoks midagi uut, alusta tasapisi ja väikse klaasiga, näiteks 150 ml. Joo aeglaselt! Sel viisil valmistad soolt ja kõhtu suuremateks kogusteks ja toitaineteks säästvalt ette. Igapäevane kogus ei peaks ületama 250 ml!

Mnjah, õunaäädikas pole just igaühe maitse. Tervisele on ta aga ülimalt kasulik. Juba looduslikult on õunaäädikal antibakteriaalne toime. Samuti aitab ta ennetada näljasööste. Lisa 20 minutit enne sööki kaks supilusikatäit õunaäädikat klaasi vette ja joo aeglaselt.