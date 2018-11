6 lihtsat viisi, kuidas hommikupudrule väge juurde anda

Toidule ei saa omistada tervendavaid omadusi, küll aga aitab tervislik ja tasakaalustatud toitumine hoida eemal haiguseid ja neid ka leevendada. Inimorganism vajab vitamiine terve aasta vältel ja parimaks allikaks on kindlasti erinevad marjad. Viimased sisaldavad lisaks vitamiinidele veel mineraalaineid ja erinevaid fütoaineid ning on suhteliselt energiavaesed. Kõikide marjade kaloraaž saja grammi kohta jääb kuni 50 kcal juurde, mis on hulga vähem kui ühes šokolaadises kommis. Lisaks on neis ohtralt inimorganismile vajalikku C-vitamiini. Näiteks soovitusliku päevase koguse ammutamiseks piisab peotäiest sõstardest, paarist kibuvitsamarjast ja umbes kolmest kuni neljast supilusikatäiest astelpajumarjadest.