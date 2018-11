4 suhkruvaba kiirvahepala

1. Popkorn

Ülimalt figuurisõbralikku plaksumaisi saab teha nii suhkru kui liigse rasvata. Lisaks suhkruvabadusele on paismais ka kiudainerikas ja sisaldab antioksüdante, mis teevad kehas uitavatele vabadele radikaalidele üks – null. Lisa vahelduse mõttes väheke vürtse ja ürte, et toime oleks veelgi tõhusam.

2. Ice, ice, baby ...

Veel üks kuul kirja või kuidas, igatahes? Toidufännide uus lemmik, nicecream miksitakse kokku külmutatud banaanidest ja oma teistest lemmikutest. Ühe portsu tegemiseks lõika kuni kaks küpset banaani tükkideks ja külmuta need sügavkülmakotis. Kui see tehtud, pane nad blenderisse koos taimepiima, toorkakaonibside ja värskete puuviljadega ning püreeri kreemjaks jäätisemassiks.

See vegan-kombo saab vähem kui viie minutiga valmis ja on tõeline toitainepomm – palju kiudaineid, C-vitamiini, magneesiumi ja kaaliumi. Muidugi, väga küpses banaanis on kuni 23% puuviljasuhkrut, mis annab kiire energia, kuid ajab ka veresuhkrutaseme kõrgustesse. Ses plaanis tasub eelistada heledamat vilja.

3. Avokaado-šokolaadipuding

Avokaadoga valmistatud pudingi tekstuur on nii kreemjas ja maitse magus, et vahet tõelise pudingiga tajub vaevu. Just avokaadode rasvarikkus võlub kreemja konsistentsi. Avokaadod on tõelised superviljad – rikkalikus koguses küllastumata oomega-3-rasvhapped toimivad eriti hästi nii ajule kui südame-veresoonkonnale. On põletikuvastased ja varustavad vitamiinidega. Pudingi tegemine käib kergelt. Püreesta roheline viljaliha ja supilusikatäis kakaopulbrit ning serveeri kohe. Kui pole piisavalt magus, lisa banaan.

4. Väiksed jogurtiampsud

Väiksed ja värskendavad – FroYo Bites! Need on puuviljaampsud külmutatud jogurtist, mida saab imelihtsasti ka kodus teha. Täida jääkuubikud kreeka jogurti, lemmikpuuvilja ja hakitud pähkliseguga ning sügavkülmuta. Vastavalt vajadusele võid seda jäist naudingut pärast portsjonikaupa eraldada. Ja kui loed kaloreid, siis tea, et üks tükk sisaldab umbkaudu 30 kalorit, see-eest aga külluslikult valku, kaltsiumit ning A- ja D-vitamiini.