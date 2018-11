Koorega või kooreta puuvili?

Suurt osa puuviljakoortest võib rahumeeli süüa, kuna nad pole ei mürgised ega muudmoodi talumatud. Teine lugu on siis, kui reageerid koorele allergiliselt. Selle põhjuseks on enamasti keemilised toimeained, mis on pärit kas väetistest või taimekaitsevahenditest. Bio-puuvilja puhul neid lisandeid ei kasutata ja juba seepärast oleks kõige mõistlikum biokraami eelistada. Siiski on mõningaid vilju, mille koori ei peaks kunagi sööma, kirjutab Vital.