4 uut toidutrendi - mida toob aasta 2019?

Vähemasti kui uskuda Austria väljaannet gastronews.wien, mis annab teada, et just need on järgmise aasta uued tegijad. Uudishimu leevendamiseks võib öelda, et kui donug tähendab kananagitsa ja maisihelvestega paneeritud bageli (rõngassaia) segu, siis must persimon on mehhiko diospüüri vili, mis meenutab oma kreemja sisu ja maitsega šokolaadipudingut. Vegan ja kalorivaene - puhas rõõm toiduteadlikele! See pole veel kõik.

Naudingud ilma süümepiinadeta

Ka on oodata, et niinimetatud tervislik hedonism revolutsioneerib meie järgmise aasta söögikultuuri. Siin pannakse kokku tervislik köök ja nauding. Ei pea valima, kas üks või teine. Tervislik toit ei tähenda enam puhtfunktsionaalset, ent väga igavat ja üheülbalist toitu. Värsked tooted ja elustiiliga sobiv tervislik kiirtoit - seda on oodatatuleviku supermarketitest.

Taimepõhised toidud

Puu- ja juurviljad pole muidugi ainsad taimed. Taimepõhiste toodete valik laieneb vaata et igapäevaselt ja pakub üha enam vaheldust. Eelkõige proteiinirikkad, taimsed toiduained on alternatiiviks loomsetele toodetele, kirjutas Hanni Rützler raportis Foodreport 2019. Nendeks on seemned, vetikad ja mitmed kaunviljad. Toitumisteadlase sõnade kohaselt muutuvad tulevased taimsed toiduained oluliseks ka mittetaimetoitlastele ning liha ja kala hakkavad mängima pigem tagasihoidlikku rolli, muutudes omakorda millekski eriliseks.

The New French – prantsuse köögi renessanss

Traditsiooniline prantsuse köök on jäänud viimastel aastatel unustusse. Kuigi seda on läbi aegade peetud kokanduse alustalaks, jääb puudu nii avatusest kui eksperimentidest. Nüüd ühendavad noored ja toimekad kokad prantsuse bistrookultuuri kõrgema kokakunstiga Haute Cuisine'iga uueks prantsuse köögiks.

Putukad ja ussid kui valguallikad

Kas varsti on meil teleka ees istudes krõpsude ja popkorni asemel taldrikul röstitud ussid? Pole võimatu. Kui kulinaaria trendiuurijaid uskuda, siis kuuluvad väiksed putukad nagu heinaritsikad või rohutirtsud nagunii meie igapäevasesse leiba.