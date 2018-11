Kilest karpideni: kas tõesti on plastikusse pakendatud köögiviljad ohutumad?

Üks asi on see, kui salat on pakitud eraldi karpi, kuid kas me tõesti vajame, et iga pirni ümber oleks plastvõrk või oleme me unustanud, kuidas ise puuvilju koorida, et neid koorituna-tükeldatuna müüakse?

Delish rääkis toitumisteadlase Caroline West Passerrelloga, kes tõdes, et eelnevalt tükeldatud viljad aitavad küll toidutegemisel aega säästa, kuid me peaksime teadma – see tuleb toiteväärtuslikkuse hinnaga.

«Juur- ja köögiviljade lõikamisel puutuvad need kokku hapnikuga ja valgusega, mõnikord ka soojusega – kõik need mõjutavad toidu vitamiinisisaldust,» ütleb West Passerrello. Lõikumata viljad aga säilitavad oma toitainesisalduse kauem kui need, mis on juba viilutatud-lõigatud.

Kõige kurvemad on lood vesilahustuvate vitamiinidega B ja C, kuna need aurustuvad kiiremini. Seega on parem alati lõikuda vilju siis, kui neid päriselt vaja on ning kui tõesti üle jääb, hoida ülejääki õhukindlas karbis.

Kuid plastkotis viljade ostmine pole samuti sulle ohutum. Eriti mõnusa kasvukeskkonna pakub bakteritele salatikarp – see on soe, niiske ja kinnine keskkond, lisaks pakuvad lehed laia võimalust bakteritel nagu E. coli ja salmonella end sisse seada. Seega tuleb lehine salat alati enne korralikult ära pesta ning pea meeles, et kolibakterit hävitab vaid kuumus.

Põhjus, miks orgaanilised viljad on sageli eraldi pakendatud, on lihtne – orgaanilised tooted ei tohi tavalistega kokku puutuda. Erandina on siin turukaup – otse tootjalt tulevad viljad ei vaja eraldi pakendamist.

Miks on aga pirnid vahtkummikestas ning kas ikka tõesti peab iga kurk olema eraldi kilevarrukas? Siin on põhjuseks tõsiasi, et nii kaitstakse neid transpordil vigastuste eest. Õhema koorega kurgid on väga altid katki minema ning pirnidele tekivad koledad plekid väga kergelt.