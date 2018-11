Kas sina prooviksid: sünged kulinaarsed eksperimendid värvivad toidu ... süsimustaks!

Siin värvitakse erinevad toiduained süsimustaks või pannakse niimoodi kokku, et must toon tuleks võimalikult hästi esile, kuid ei kasutata tavalisi toiduvärve. Looduslikult mustad on muidugi ka dekadentsed tumedad šokolaadid, tummised mustad põldmarjad või magus ja hapu palsamäädikas, kuid sellel üritusel lisatakse vunki veel looduslike värvainetega, näiteks seepia ehk tindikala tindiga või näiteks aktiivsöega. Pakutakse nii musta risotot, pitat, õlut, kooke kui kokteile … Krõbedamaid elamusi on oodata mustade sitikate osakonnast, kus letti on löödud nii tirtsud kui põrnikad.