Puust ja punaseks: kas korteriühistu võib rõdul grillimise ära keelata?

Tänapäeval on saadaval suur valik erinevaid gaasi-ja elektrigrille, millest paljud sobivad kasutamiseks ka rõdul või terrassil. Näiteks on tuntud grilliaparaatide tootja Weber uute PULSE seeria elektrigrillide tutvustuses öeldud: «Uued Weber PULSE seeria elektrigrillid on loodud kasutamiseks just linnatingimustes inimestele, kes hindavad head toitu ning mugavust, kuid samas ei taha oma grillimisega naabreid häirida. Elektrigrilliga on täiesti seaduslik grillida igaühel oma rõdul, olenemata sellest, kas elate 1. või 24. korrusel.»

Kuna õigusaktid gaasi- ja elektrigrillide rõdul kasutamist ei reguleeri, olen palunud selles osas ka asjatundjate arvamust.

«Rõdul võib kasutada gaasi-ja elektrigrilli, kui selle kasutamisel järgitakse kasutusjuhendit,» ütles Lääne Päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Raido Mets. Rõdul oli ja on keelatud kasutada puidu ja grillsöega töötavaid grillimisseadmeid, mida reguleerib ka siseministri 30.08.2010 määruse nr 40, «Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded» § 4.

Päästeameti ennetustööosakonna ekspert Sandra Tammiksaare sõnul on tahkkütusel töötavad grillseadmed on rõdul välistatud. «Rõdul grillimiseks sobib kas gaasi- või elektrigrill juhul, kui seda lubab seadme kasutusjuhend,» ütles Tammiksaar. «Ka siis tuleb järgida kasutusjuhendis ettenähtud nõudeid – näiteks kui kaugel peab olema seade põlevast materjalist nagu puitseinast. Lisaks tuleb grillimisel käepärast hoida piisavalt esmaseid tulekustutusvahendeid. Grillija peab arvestama, et kui söegrilli saab kontrolli all hoida veepudeliga, siis rasva veega kustutada ei tohi, eriti muidugi elektrigrilli puhul. Rasvapõlengu kustutamiseks on sobilikud tuletekk ja spetsiaalne rasvakustuti.»

Grillimistegevusega kaasneb ka lõhn, mis grillisõbra jaoks on ülim aroom, aga mõnele majanaabrile ei pruugi sugugi meeldida. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses on kirjas: «Korteriomanikul on õigus kasutada eriomandi eset oma äranägemise järgi niivõrd, kui see ei ole vastuolus seadusega või kolmanda isiku õigustatud huviga.»

Siin võib seaduse tõlgendamisel lähtuda asjaõiguse paragrahvist 143, mille kohaselt ei ole kinnisasja omanikul õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Juhul kui elate üürikorteris, võib korteri kasutamist ja seal harrastatavaid tegevusi (lemmikloomad, suitsetamine jne) muidugi piirata ka korteri omanik.

«Korteriühistu saab oma põhikirjaga vaid kehtivat õigust täpsustada, mitte kehtestada uusi norme, nagu näiteks grillimise või suitsetamise keeld rõdul.» selgitab korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Vard. «Pole teada, et mõni korteriühistu rõdul grillimist oma põhikirjaga oleks reguleerinud, ja kui on, ei pruugi see olla õiguspärane juhul, kui ei ole kooskõlas kehtivate seadustega, kusjuures elektri- ja gaasigrillide kasutamist kehtiv õigus ei reguleeri.»