Toit, mille reklaamimine on Londoni ühistranspordis varsti keelatud

Londoni linnapea Sadiq Khan on öelnud, et laste ülekaalulisus on üha levinum probleem ja sellega tuleb kiiremas korras tegeleda. Reklaamiühingu sõnul on sellisel tegevusel aga väga väike mõju laiematele ühiskondlikele probleemidele, mis on tegelikult rasvumise põhjustajateks.