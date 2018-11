Toidukullerfirma tegevjuhi Liis Ristali ennustus: kodus kokkamisest saab luksus juba lähitulevikus

Mobiiliseadmete mõju majandusele uurival «Baltic Mobile Congress» konverentsil astus Liis Ristal üles ettekandega, mis arutles selle üle, kuidas mobiilitehnoloogiad on saanud ja on tulevikus veelgi rohkem toidu ja toitlustusega seotud tehnoloogiliste arengute eestvedavaks jõuks.

«100 aastat tagasi oli kõigil kodus õmblusmasin ning enamus kandis enda valmistatud riideid, aga nüüd on õmblemine taandunud eelkõige hobiks. Usun, et sama asi võib juhtuda ka kodus toidu valmistamisega,» märkis Ristal.

Ristali sõnul on toidutööstus üle maailma muutumas ning restoranide road on üha enam liikumas otse inimeste kodudesse. «Kojukandeteenuse turg võtab Euroopas juba praegu endale ligi poole toidutööstuse tehnoloogiasse pandud investeeringutest. Baltimaades on see kõigest kahe aastaga täielikult muutnud kogu toiduga seotud teenuste valdkonda,» märkis Ristal.

«Nutitehnoloogia areng on võimaldanud luua toidutööstuses väga olulist efektiivsust,» selgitas Ristal. «Euroopa turgudel on inflatsioon ja palgatõusu surve kõrge ning efektiivsete uute tehnoloogiate arendamine on siin edu valemi tähtsaimaks osaks. Praegu saab mobiilist kõigest ühe minutiga esitada tellimuse, maksta ning ka reaalajas jälgida oma saadetise teekonda. Restoranidel aitab see aga muuta oma töökorraldust märksa efektiivsemaks ning maksimaliseerida oma tulud ilma mingite lisainvesteeringuteta.»