Kas võid peab külmikus hoidma või mitte?

Lühike vastus on selline: teatud tingimustel on täiesti okei, kui hoida võid toasoojas. Soolasisaldusega või on peamiselt rasv, mis tähendab, et see pole nii suur bakterite lemmik. Kui sa tahad jätta võid köögilauale, siis on oluline, et see oleks vastavas nõus. Kui või puutub õhuga kokku, läheb ta ka kiiremini halvaks.