Uuring: keskmine Eesti vegan on 29-aastane naine

Suure valimiga tehtud uuring näitab selgelt, et taimetoitlased on oma eelistustes ja elustiilis tervislikumad ning nende tervisenäitajad on head. Uuring pöörab tähelepanu taimetoitluste eelistele segatoitumise ees ning tutvustab ka suurima terviseorganisatsiooni World Health Organisationi toitumissoovitusi ja toitumisest tulenevaid levinud terviseohte nagu südame-veresoonkonna haigused ja ülekaal.

Ühe olulise leiuna selgus, et keskmine Eesti vegan on noorem naine, kes hoolib loomadest, keskkonnast ja tervisest. Täistaimetoitlaste keskmiseks vanuseks valimis oli 29 eluaastat ning ligi 90 protsenti vastanutest olid naised.

Ühest küljest kirjeldab see kindlasti neid inimesi, kes on altimad küsimustikele vastama, kuid tõenäoliselt mingil määral ka täistaimetoitlaste kogukonna üldist struktuuri.

Ka selgus, et taimetoitlased tarbivad rohkelt puu- ja köögivilju, kaunvilju, pähkleid ja seemneid ning keskmisest vähem magusaid küpsetisi, kooke, komme ja šokolaadi ning karastus- ja energiajooke. Kuna täistaimetoitlaste toidulaud ei sisalda kolesterooli ning nad tarbivad vähem küllastunud rasvhappeid, siis ka see vähendab nende riski haigestuda eluohtlikesse kroonilistesse haigustesse.

Valimist võib järeldada, et taimetoitlastest enim on Eestis just täistaimetoitlasi, kuid ka mitteveganite hulgas on üsna arvukalt neid, kes söövad loomset päritolu toitu vaid mõnel korral kuus või harvem. See tähendab sisuliselt täistaimetoitlust ja ka need inimesed peaksid viima end kurssi tervisliku vegantoitumise põhimõtetega.