Päris või võlts? Suu vett jooksma panevad toidud ei pruugi üldse olla söödavad

Muidugi püütakse teleekraanil kasutada tõelist toitu nii palju kui võimalik, kuid vahel ei pääse kunsttoidust. Näiteks ei taheta, et kaadris olev jäätis võtete vahepeal sulaks. Mõnikord on vaja suurte pidude tarbeks kujutada rohkelt roogasid, ka siin tulevad kunstnikud appi.

On olemas spetsiaalsed firmad, mis eelvalmistatud võltstoite pakuvad, näiteks Display Fake Foods või Independent Studio Services, kuid väga sageli vajatakse filmides eritellimusel valminud «roogi» ning selleks ongi olemas toidukunstnikud.

Lisa Friedman on üks neist toidukunstnikest, kes valmistab eritellimusel kunsttoite. «Ma olen kunstnik, ma õppisin kunsti ning samuti armastan ma kokata ja küpsetada,» räägib Friedman ja tõdeb, et temasuguseid spetsialiste ei ole just palju.

Brenda Chapman on teine kunstnik, kes tegeleb sama alaga. Ta tõdeb, et on õppinud töö käigus ning pole käinud üheski spetsiaalses koolis. «Ma alustasin sellega, kui olin lastega kodus,» ütleb Brenda.

Nii Brenda kui Lisa töötavad kodust ning suudavad luua praktiliselt kõike. Palju nende igapäevatööst teenindab restoranide vaateaknaid ja toidumesse, aga nendega võetakse ka ühendust siis, kui on vaja valmistada spetsiaalseid roogasid filmide jaoks. «Viimase 20 aasta jooksul olen ma teinud umbes kolme miljoni dollari väärtuses kunsttoitu,» ütleb Brenda, kes näeb sageli enda loodut ka ekraanil. «Filmi «Thor» jaoks telliti 50 pontšikut, aga lõpuks ma neid ekraanil ei näinudki, see oli väga kurb,» tõdeb naine, et on ka hetki, mil tooted lihtsalt lõppversioonis näha ei jää.

Kuidas käib kunsttoidu valmistamine? See on tootmisprotsess nagu iga teine. Klient saadab tavaliselt näidise sellest, mida ta saada tahab, misjärel kunstnik teeb sellest vormi. Tavaliselt valmivad kunsttoidud kummist või vahtkummist, kui vormist võetud tükid on valmis, värvitakse need võimalikult realistlikult.

Palju vahendeid ning materjale leiavad naised kohalikust ehituspoest, mõnikord tuleb olla leidlik ja on ka kordi, kui kasutatakse päristoitu – näiteks pärishommikusöögikrõbinaid, -popkorni või –komme.

Väga keeruline on aru saada, kumb on originaal ja kumb on kunsttoit! «Ma ei tee seda tööd raha pärast,» ütleb Lisa. «Mulle annab rahuldustunnet see, kui klient jääb tootega rahule.»