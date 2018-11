Jäätis, mis aitab sul oma kaaslast maha jätta

Austraalia ettevõte nimega Nora’s on andnud välja terve seeria jäätiseid, mis on mõeldud suhte lõpetamise jaoks. Jäätisel on sõnum, mis annab märku, et enam ei soovita teise inimesega suhet jätkata. Idee on ju hea, sest siis saab murtud südamega inimene kohe jäätist sööma asuda ja tuju läheb ehk veidi paremaks? Paki peale saab kirjutada ka mõlema osapoole nimed, et muuta see personaalsemaks. Lisaks saab märkida ära põhjuse, miks teine inimene maha jäetakse. Sobiva variandi saad valida pakutavate hulgast või siis ise juurde lisada.