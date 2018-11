Viis nippi algajale: hummuse valmistamine kodus

Aga esmalt, mis üldse on hummus? See on tehtud kikerhernestest, tahiinist ehk seesamipastast, sidrunist, küüslaugust, oliiviõlist, köömnetest ja soolast. Kes soovib, saab sinna muidugi hiljem veel erinevaid asju maitseks lisada.

Aga nüüd nippide juurde, kuidas teha kodus imemaitsev hummus.

1. Kasuta õigeid kikerherneid

Meie soovitame osta kuivasid kikerherneid, aga veendu, et need oleksid üsna värsked (osta poest, kus käib palju inimesi). Kui see variant ei ole võimalik, siis osta orgaanilised konserv kikerherned. Mida parema kvaliteediga kikerherned sa saad, seda parem tuleb ka hummus.

2. Käi kikerhernestega õigesti ringi

Nii, oletame nüüd, et sa kasutad kuivasid kikerherneid. Sellisel juhul tuleb sul neid üleöö vees leotada, hea nipp on lisada natukene söögisoodat, sest siis muutuvad need paremini pehmeks. Ja kui te neid pärast seda keetma hakkate, siis tehke seda seni, kuni need on muutunud üsna lödiks, ega säilita algupärast kuju. Lisa veidikene söögisoodat ka keeduveele.

3. Jälgi tekstuuri

Tekstuuril on väga oluline osa, et hummust oleks meeldiv süüa. Esmalt sega tahiinit kannmiksris nii kaua, kuni see on hästi kreemine, seejärel lisa kikerherned ja sega veelkord. Sellisel juhul tuleb sinu määre täpselt paraja kreemisusega. Ära seda lõpus õli kõige sisse, vaid jäta see pinnale.

4. Lase koostisosadel maha jahtuda

Hummuse tegemisel pead varuma natukene kannatust. Kui kikerherned on ära keenud, siis ära pane neid kohe kannmiksrisse, vaid lasel neil jahtuda toatemperatuurini. Sellisel juhul on suurem tõenäosus, et hummus säilitab oma tekstuuri ka järgmisel päeval. Sama asi kehtib ka tahiini puhul.

5. Ära lase küüslaugul maitset üle võtta