Isa kaebas McDonald’si kohtusse: mu lapsed nõuavad pidevalt lasteeinet!

Antonio Bramante on McDonald’si peale pahane ja väidab, et restoranikett rikub rangeid reklaamiseaduseid, mis kehtivad tema kodukohas Quebecis, Kanadas. Nimelt on seal keelatud suunata reklaame noorematele kui 13-aastastele.

Kolme lapse isa hagis seisab, et oma laste nõudmistel peab ta restoranis sööma kord kahe nädala jooksul ning tema hinnangul kulutab ta lasteeinele Happy Meal sadu dollareid. Lasteeined tulevad koos mänguasjadega, mis ongi kogu kurja juur.

Bramante väitel on väär, et einega kaasa antavad mänguasjad on alati seotud populaarsete filmidega, mis parasjagu kinos. See tähendab, et lapsed muutuvad ahneks ning ihaldavad saada endale täiskomplekti. Mees väidab samuti, et restoran reklaamib tooteid otse lastele, kuna mänguasjad ripuvad laste silmade kõrgusel.

Bramante advokaadi sõnul on isa jaoks olnud kõige kergem lahendus laste nõudmistele järele anda ning iga lapsevanem «peab valima lahinguid».

Quebecis on aastast 1980 keelatud lastele promoda ebatervislikku toitu ning samuti ei tohi seal provintsis suunata reklaame noorematele kui 13-aastastele. Bramante tahab, et McDonald’s maksaks talle kompensatsiooni ning hüvitaks tekkinud kahjud.