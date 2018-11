Saa teada, kui palju maksab maailma kalleim sink

Eduardo Donato on põllumees, kes varasemalt töötas maaklerina, aga 1989.aastal otsustas ta kolida maale, et olla paremini ühenduses loodusega. 1995.aastal ostis ta kohaliku omavalitsuse käest kümme haruldast Iiri tõugu siga, kes pidas neid, et aidata liigi säilimisele kaasa. Tänaseks päevaks on asi arenenud nii kaugele, et Donato valmistatav sink on kõige kallim maailmas.