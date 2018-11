12 põhjust, miks hõõgveini joomine on sulle hea

Liigne hõõgveini joomine on sinu jaoks küll halb, sest tegemist on siiski alkoholiga, kuid kui juua vahetevahel üks väike klaasike, siis on sellel isegi üllatavalt positiivne mõju sinu tervisele.

1. See võib parandada sinu mälu (ja võidelda Alzheimeri vastu)

Oled sa kunagi kuulnud reservatoorist? See on looduses esinev ühend, mida on leitud sellistest toiduainetest nagu punased viinamarjad, punane vein, vaarikad ja tume šokolaad. Mis puutub sinu mälusse, siis see ühend teeb imesid.

2. See võib alandada kolesterooli taset

See on hea uudis, aga selline mõju on vaid kindlat tüüpi punasel veinil. Kolesterooli aitab alandada vein, mis on tehtud Tempranillo punastest viinamarjadest. Kõrge kolesterooli taseme puhul võib see langeda isegi kuni 12 protsenti. Tõstame klaasi selle terviseks!

3. Kaitseb sinu südant

Polüfenoolid – antioksüdandid, mis on leitavad punasest veinist (pole oluline kas hõõgvein või mitte) – aitavad säilitada veresoonte paindlikkust ja vältida soovimatut hüübimist. Professor John Folts, kes on spetsialiseerunud kardiovaskulaarsele meditsiinile, tõdeb, et selle mõju on peaaegu sama efektiivne kui aspiriinil. Aga pea meeles, et juua tuleb vastutustundlikult, liiga palju alkoholi kahjustab südant.

4. Sellest võib abi olla külmetuse ennetamisel

2010.aastal Hispaania ülikoolides 4000 õppejõu seas läbiviidud uuringust selgus, et neil, kes jõid aastas rohkem kui 14 klaasi punast veini, oli tavalisse külmetushaigusesse haigestumine 40 protsenti vähem tõenäoline.

5. Hõõgvein võib aidata ära hoida insulti

Punase veini tanniinid – ehk need asjad, mis annavad veinile rubiinpunase värvuse – sisaldavad resveratrooli. See vähendab trombotsüütide kokkukleepumist ja langetab seeläbi trombide tekkimise riski. Uuringud on näidanud, et kui sa jood ühe klaasi päevas, siis on risk insult saada väiksem, aga juues rohkem, risk hoopis suureneb.

6. Sellel on põletikuvastane toime

Mis on hõõgvein ilma mõne kaneelipulgata? Ja just kaneelipulgad on need, mis on täidetud antioksüdantidega, millel omakorda on põletikuvastane toime. Need alandavad paistetust ja taastava kudede normaalse funktsioneerimise.

7. See on hea sinu luudele

2000.aastal läbiviidud uuringust selgus, et naistel, kes joovad päevas 11-29 grammi alkoholi, on luud (võrreldes mitte alkoholi joovate või liiga palju alkoholi tarbijatega) parema mineraalse tihedusega.

8. See võib teie keha detoksifitseerida, eriti just maksa

Naudid muskaatpähklit oma hõõgveinis? Kes saab sind süüdistada: see mitte ei anna ainult imelist maitset, vaid see toimib ka detoksifitseeriva ainena ja parandab üldiselt sinu tervist.

9. Võib aidata lahustada neerukive

Siinkohal tuleb jälle appi muskaatpähkel, mida sa tarbid koos hõõgveiniga. Selle aktiivsed toimeained aitavad lahustada neerukive ning parandada neerude ja maksa toimimist.

10. Vähendab kõhukinnisust

Kui sinu hõõgvein sisaldab nelki (kindlasti peaks sisaldama, sest ikkagi jõulud ju!), siis sa oled õnnega koos, sest nelgil on võime suurendada soolestiku liikuvust ja seeläbi vähendada kõhukinnisust.

11. Vähendab diabeediriski

Hõõgvein võib aidata vähendada diabeediriski. 2009.aastal Kanadas läbiviidud uuring näitas, et tegelikult võivad kõik veinid vähendada diabeeti haigestumist 13 protsenti.

12. Hoiab sind ilusana