Samovarist soolavõiteeni: 9 erinevat viisi, kuidas maailmas teed juuakse

Ameerika palavad suved on pannud ameeriklasi jääteed armastama ja seda eriti lõunaosariikides. Muidugi on tee väga suhkrurohke!

Marokos on väga ebaviisakas ära öelda, kui sulle teed pakutakse. Münditee on roheline tee koos piparmündiga, magustatud suhkruga ning see valatakse klaasidesse kõrge kaarega, et tekiks parasjagu vahtu.