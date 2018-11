Populaarsust kogub pakkepaber, mis on äärmiselt üllatava lõhnaga

Sellel aastal võib vorstikeste aroom tulla vabalt ka kuuse alt, sest Jimmy Dean annab välja pakkepaberi, mis lõhnab täpselt nagu värskelt ahjust võetud vorstikesed. Selline asi on kõigile, kes tahavad oma jõulukingitused sellel aastal natuke erilisemalt pakkida. Pakkepaber võib esimese hooga panna kingisaaja mõtlema, et mis seal paki sees küll on, kas tõesti liha?