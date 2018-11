Taimetark soovitab: jumalate kingitus, mõjub nagu narkootikum, aga on täiesti seaduslik!

Kõige tähtsam neist on siiski kreeka pähkel (nimetatakse ka pärsia või inglise pähkliks), mida põhjapoolkeral kasvatatakse ammustest aegadest.

Pärit on ta Kagu-Euroopast, Kesk-Aasiast, Himaalajast ja Hiinast. Juba vanad kreeklased ja roomlased kirjutasid selle puu tähtsusest, ja roomlased tõid ta kasvama Alpidest põhja poole. Iidsetel aegadel tunti teda «jumalate pähklina».

Esimesel sajandil e.m.a väitis rooma teadlane Plinius, et see pähkel saadeti Kreekasse jumalate poolt, misjärel hakati pähkleid ka jumalikeks nimetama. Neid peeti üliväärtuslikeks kõigi teiste pähklite ees.

Laialdaselt kasvatatakse teda Prantsusmaal, Itaalias, Rumeenias, Kalifornias, Hiinas, Kesk-Aasias ja Kaukaasias. Kasvab ta ka Türgi, Iraani, Iraagi, Afganistani, Lõuna-Venemaa ja Põhja-India aladel.

Tuleb vahet teha pähklipuudel, mida kasvatatakse iluaianduses või puidu saamiseks, ja viljapuudel. Korraliku viljasaagi saamiseks on vajalik soojus. Jahedamas kliimas on pähklisaak minimaalne või puudub üldse. Puidu tarbeks kasvatatavatel puudel on kitsas võra ja sirge tüvi, ka taluvad nad suuremat temperatuuri kõikumist.

Ühendriikide idaosas ja Kanada lehtmetsades kasvab Must pähklipuu, millel on tumedad, paksu kõva koorega söödavad viljad. Musta pähklipuu puit on väga väärtuslik, samuti hinnatakse ka vilju, eriti tänupüha ja jõulude ajal, kus nad on hinnatud lisandus kookides, maiustustes ja jäätises.

Pähklid kasvavad puul ühe kuni kolmese grupina. Küpse pähkli koor eraldub viljast suhteliselt kergesti, eriti kultiveeritud sortidel. Tuum koosneb kahest sagarast, mis on omavahel ühendatud. Viljaliha kaitseb õhuke helepruun seemnekest.

Miks on kreeka pähkel kasulik

Tõstab füüsilist vastupanuvõimet, teeb tugevaks. Pähklid on väga toitvad. Neid on peetud tugevuse allikaks mitmetes piirkondades kogu maailmas, eeskätt Hiinas. Neid on söönud sportlased enne jõudu nõudvaid võistlusi. Ka on nad olnud peamine toiduallikas seal, kus on nappinud toitu. Nende toiteväärtus on tõepoolest väga kõrge, samuti organismile kasulike ainete sisaldus.

Rahvameditsiinis tunti erinevaid kasutusviise

Kreeka pähklid on olnud tõhus vahend kõhulahtisuse, valutava kurgu ja nahahaiguste korral. Sellise ravimi saamiseks keedeti pähkleid vees ja selle vedelikuga raviti nimetatud haigusi. Nohu korral tehti pähklipuu lehtedest teed. Seesama tee oli eriti Saksamaal laialdaselt kasutuses akne, ekseemi ja psoriaasi korral, nii välis- kui seespidiselt.

Väiksem kolesterool, südamele pai, aitab langetada kaalu

Kreeka pähkel on südamehaiguste ennetaja ja vere kolesteroolisisalduse langetaja. On kindlaks tehtud, et sagedane pähklite tarvitamine vähendab «halva» kolesterooli hulka veres, aidates samas kaasa südametegevuse paranemisele.

Pähklites leidub asendamatu varu häid rasvu, mis aitavad kaasa ka kaalu langetamisel, kuna nende söömine kiirendab ainevahetust, lisab organismi kiudaineid ja aitab hoida korras seedimise.

Pähklites leidub rohkesti valke, mineraalaineid ja teisi organismile vajalikke aineid. Igapäevane kasutamine mõõdukates kogustes teeb organismile palju head.

Looduslik rahusti

Kreeka pähklid sisaldavad ühendit nimega ellaaghape, millel on vähirakkudele pärssiv toime. (Kõige rohkem on seda ainet viinamarjades). Samas on sellel ainel ka rahustav toime. Põlisameeriklased on kreeka pähkleid kasutanud kalade uimastamiseks, et neid siis võrkudega veest välja tõsta. Mississippi osariigis kehtestati isegi seadus, millega keelustati kalapüük kreeka pähklite, dünamiidi ja püssirohuga.

Jah, on rahustav, kinnitab vabrikutööline, kes iga päev viibib purustatud pähklikoorte seas neid kokku pühkides. Mõjub nagu narkootikum, aga täiesti seaduslik!

Kasulik ja tervislik on ka kreeka pähkli õli

Õli tarvitamine aeglustab organismi üldist vananemist, mõjub eriti soodsalt neile, kes põevad hüpertooniat, ateroskleroosi, südame isheemiatõbe ja diabeeti.

Kreekapähkli õli kasutatakse edukalt ka kroonilise hepatiidi ja maomahla ülehappesuse korral, soolenugiliste vastase vahendina ning kilpnäärme ületalitluse puhul. Õliga on ravitud tuberkuloosi, bronhiiti ja kopsupõletikku.