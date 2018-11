Vaata ja imesta: esimese klassi lennureisijad uhkustavad sotsiaalmeedias toiduga

Rikastel reisijatel on piisavalt raha, et kulutada seda lennupiletitele esimeses klassis ning tundub, et nad ei taha seda ainult enda teada jätta. Esimeses klassis pakutakse roogasid, mis tõenäoliselt teevad silmad ette nii mõnelegile restoranile.

Aga kui mõelda sellele, et esimese klassi lennupilet maksab pikemate lendude puhul mitmeid tuhandeid eurosid, siis on ka üsna loogiline, et nii toit kui ka teenidus on tipptasemel.