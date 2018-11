Endine kuningliku perekonna kokk avaldab, mis on kuninganna magus sõltuvus

Võib julgelt öelda, et McGrady teab neist igaühe söömisharjumusi. Alati on lõbus teada saada, mis meil võib ühist olla kuningliku perekonna liikmetega (näiteks, et prints William ja Harry armastavad ka pitsat). Järgnevalt jagabki McGrady teile mõned huvitavad killud sellest ajast, mil tema oli veel kuningliku perekonna isiklik kokk.

Darrenil on üks grillitud kana retsept, mida ta valmistas kuninglikule perekonna pidevalt. «Kuna prints Harry kasvas üles grillitud kana süües, siis pole ka ime, et abieluettepanek Meghan Marklelile sisaldas grillkana. Kui ma valmistasin grillkana, siis esmalt eemaldasin rinna ja naha ning alles seejärel serveerisin selle printsess Dianale. Nii oli seal ainult proteiin. Muidugi poisid said jalad ja krõbeda naha. Kuna ka Meghan on väga tervislike eluviisidega, siis ma kujutan ette, et Harry võtab kanal samamoodi naha enne maha, täpselt nagu mina tegin tema ema puhul.»