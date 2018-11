Toidublogija Silja Luide retseptisoovitus: D-vitamiinirikas granola

Sügistalvisel ajal on D-vitamiini toidust iseäranis raske kätte saada. Sestap on mõistlik valida menüüsse just D-vitamiinirikkad toitained, kuid tihtipeale jääb ka siis veel D-vitamiinist puudu ning seda tasub võtta toidulisandina juurde.

