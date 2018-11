Iga neljas Eesti inimene on vähendanud loomsete toodete tarbimist, ligi 7% Eesti noortest ei söö liha

Veel selgub vastsest uuringust, et 9,2% plaanib seda teha tulevikus. 1,8% on loomsetest toodetest juba loobunud kas osaliselt või täielikult.

Kantar Emori vastse uuringu tulemustest selgub, et 19,7% Eesti elanikest, kes käivad väljas söömas, tellib toidukohas alati või tihti taimset toitu.

«Märkimisväärne on ka fakt, et 3,2% Eesti noortest vanuses 15-24 eluaastat on veganid ehk täistaimetoitlased,» nentis MTÜ Loomus projektijuht Anita Jürson.