Kolmas on väärika ajalooga restoran Ö. Baltimaade esikolmikus on teisel kohal samuti äsja avatud restoran Ninteen 18 Vilniusest. Kolmandat kohta jagavad Ö Tallinnast ja Sweet Root Vilniusest.

«Lõppev aasta on olnud sündmuste- ja emotsiooniderohke. Nii suurte õnnestumiste kui ka ebaõnnestumistega. Kohati meenutab see, mis toidumaastikul praegu toimub, sõitu lõbustuspargi Ameerika mägedel,» rääkis Aivar Hanson, White Guide’i kirjastaja Baltimaades.

Ta selgitas, et vastavatud restoran võib olla kõige poolest nii hästi ette valmistatud, et pääseb kohe tippu. «Samas on restorane kokku nüüd juba nii palju, et ka heale söögikohale ei pruugi üldsuse tähelepanu enam piisata ja uksed tuleb hoopiski sulgeda,» lausus Hanson, kelle sõnul läheb restoranide tase siiski taas järjekindlalt ülespoole ja Eesti on Baltimaade seas praegu veel kindlal juhtpositsioonil.