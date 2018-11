Coach Ene Olle: nädalavahetus ilma pannkookideta ei olegi nagu õige nädalavahetus!

Kauaaegne PARE juht, nüüdne coach Ene Olle ütleb end olevat just selle tüübi, kes kodust kokkamist naudib, ja seda kogu südamest. Tavaliselt on need lihtsamad toidud: ahjuliha ja -juurviljad, ka pajaroad.

«Ahjuroad selle poolest mõnusad teha, et nad küpsevad ise, neid ei pea pidevalt jälgima või segama. See aga annab võimaluse toidu küpsemise ajal tegeleda veel mõne kasuliku tegevusega, olgu selleks või lihtsalt unistamine,» rääkis Ene.

Tema pere viimaste aegade lemmik on kõige imelihtsam ja imemaitsvam ahjukana. «A la Thomas Kelleri «mon Poulet Roti»,» täpsustas naine talle omase kavala naeratusega.

Ene Olle ütleb, et nädalavahetus ilma pannkookideta ei olegi justkui mingi õige nädalavahetus. FOTO: Erakogu

Nädalavahetused aga ilma pannkookideta pole Ene sõnul aga üldse mitte mingid õiged nädalavahetused, kui neis ei ole pannkooke.

«Pannkoogiretsepte on ülipalju. Seetõttu võib pannkooke tehes loovusel vabalt voolata lasta ning ka kõige tavapärasemat pannkoogiretsepti täiendada. Seekord tegin ameerikapäraseid pannkooke, sellised suured paksukesed pannkoogid,» jutustas ta õhinal.

Ene Olle ütleb, et tema perekonna pannkoogitraditsioon pärineb lapsepõlvekodust - tema isa olla teinud maailma parimaid pannkooke. FOTO: Erakogu

Kuna jõuluootus hakkab juba hinge pugema, lisas Ene viimasel korral pannkooke tehes tainasse paari mandariini mahla. «Neid kooke on hea süüa moosi, mee või siirupiga. Kui aga vaja toekamat hommikusööki, siis võib kattena kasutada ka kohupiima, juustu või sinki,» rääkis ta.

Õhukesed pannkoogid on Ene sõnul nende pere teised suured lemmikud. «Neid me sööme tavaliselt täidistega, kasutades tavaliselt nt kohupiima, singi-juustu salatit, õrnsoolalõheviile vmt,» loetles ta. «Samas on nad lihtsalt vanaema maasika- või õunamoosiga samuti supermaitsvad.»