Toitumisnõustaja Teele Teder oma kogemusest: miks kaal ei lange ehk kaalulangetajate suurimad vead

OÜ FreshGO toitumisnõustaja Teele Teder tõi välja suurimad vead, mida tema kliendid on kaalulangetamisel teinud. Peamiselt on need vead seotud toitumisega.

Kiudainete puudus

Klientide menüüsid analüüsides juhtub üsna tihti, et vajalikust kiudainete kogusest jääb rohkem kui pool puudu. Kui organism peab igapäevaselt hakkama saama kiudainete tugeva puudusega, on vaat et võimatu kaalu langetada.

Seepärast pean kalorite lugemisest isegi olulisemaks tähelepanu pööramist kiudainetele. Kiudaineid on päevas vaja olenevalt vanusest 25-35 grammi. Inimesed, kelle menüü on üksluine ja juhuslik, saavad päevaks vajaliku koguse kiudaineid kätte mõnikord kahjuks alles nädala jooksul.

Kuna keha on pidevas kiudainete defitsiidis, tõuseb süües ka meie veresuhkur kiiresti liiga kõrgele, mis muu hulgas tähendab automaatselt erinevaid isusid ja kaalutõusu ning ka seedimine läheb nässu.

Kiudaineid leidub peamiselt puu-, kaun-, tera- ja köögiviljades ning pähklites. Seepärast võikski juba hommikul ka peekoni ja muna või omleti kõrvale teha toorsalatit ja võtta leivaviilu või süüa näiteks kaerahelbe- või toortatraputru.

Hormonaalsed probleemid

Mõnikord seisab kaalulangetus ka hoopis hormonaalsete probleemide taga. Näiteks D-vitamiini puudus võib vähendada leptiini eraldumist, mis tähendab, et meie aju elab infoväljas, kus arvab, et keha on meeletus näljas.

Selle tulemusel tekivad väga pidevad suured isud, millele on võimatu vastu panna. Aga see pole kindlasti ainuke hormonaalne probleem, mis võib kaalulangetust pidurdada.

Kroomipuudus

Kroom on meie organismis kaalulangetuse seisukohalt ülitähtis, sest mängib palju rolli ainevahetuses. Kahjuks on seda meie menüüs liialt vähe. Ta aitab viia veresuhkrut ehk glükoosi vereringlusest rakkudesse, et selle abil energiat toota.

Lisaks aktiveerib kroom paljude ensüümide tootmist, mida on omakorda vaja organismi eluks vajalikeks keemilisteks protsessideks. Kroomile on omistatud omadus, et see võtab ära ka näiteks magusaisu.

Kroomi leidub töödeldud lihas, täisteratoodetes, teraviljas, vürtsides (must pipar, tüümian), seentes, pruunis suhkrus, kohvis, tees, õlles, spargelkapsas ja maitseainetes.

Parim kroomiallikas on õllepärm. Arvatakse aga, et toiduga pole võimalik piisavalt kroomi saada ning tihti soovitatakse seda kaalulangetusperioodil toidulisandina juurde tarbida.

Hommikusöögi tähtsus

Endiselt alahinnatakse hommikusöögi tähtsust. Aga siinkohal kehtib sama ütlus, mis autode puhul - enne tangi ja siis sõida. Meil ei tuleks ju pähegi tühja paagiga sõitma minna. Selleks, et meil oleks piisavalt energiat, on kindlasti vaja hommikul süüa.

Paljud, ka mina nende hulgas, söövad enamuse päevasest kaloraažist sisse hommikul. See aitab ära hoida erinevaid isusid päeva jooksul ning aitab seejuures väga hästi kaalu hoida või seda langetada.

Kõige suurem viga

Kõige olulisem on aga enne kaalulangetust teha ära eeltöö - mõelda välja, miks soovitakse kaalu langetada ja kui palju ollakse nõus oma senist elustiili muutma.

Ning kõige olulisem - otsus, et nüüd hakkan kaalu langetama, tuleb võtta oma peas vastu. Mõnikord soovitan oma klientidel kaks nädalat mõelda nendele teemadele ja alles siis tagasi tulla.

Kindlasti tuleb ka kaalulangetusperioodil tegeleda palju mõttetööga, sest kõige söömiseks ja mittesöömiseks võtame esmalt otsuse vastu oma peas.