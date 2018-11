Maaeluminister ning Eesti toidusektori äridelegatsioon Hiinast tagasi

Eesti toidusektori äridelegatsioon on tagasi Eestis - üheskoos anti endast parim, et Eesti toitu ja toidukultuuri maailma viia.

Ta lisas, et Maaeluministrit Hiina visiidil saatnud kümneliikmeline toidusektori ettevõtete äridelegatsioon on nüüseks sealse turuga tutvunud ning potentsiaalseid koostööpartnereid otsinud läbi nädala väldanud sisuka programmi.

Äridelegatsiooni kuulusid: Amoor OÜ, Haage Joogid OÜ, HKScan Estonia AS, Loodusvägi OÜ, Reyktal AS, Tanker Brewery OÜ, Tere AS/Farmi Piimatööstuse AS, Vaba Aed OÜ.

Eesti vastuvõtul võõrustasid külalisi lisaks delegatsiooni ettevõtetele ka Värska Vesi AS ja AS PRFoods ning messil China International Import Expo EAS-i korraldatud stendiga väljas olnud ettevõtted: Saku Õlletehase AS, AS Balsnack International, Heimtal Spirits OÜ, EBM Grupp AS.