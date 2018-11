Isad köögis ei ole tänasel ajal enam ammu midagi uut, saabuva isadepäeva eel rääkisime sellest, mida isaga koos köögis teha saab ja mida tänased täiskasvanud oma isa köögitegemistest endaga tänaseni kaasas kannavad.

Kolme poja ema Egle Maisla rääkis, et kuna isapoolne suguvõsa on kõik väga toidulembesed, siis oli ja on ka tema isa toidutegemisega sina peal.

«Ise olen mõelnud, et talle pakkus äkki pinget teha vähestest saadaolevatest toiduainetest midagi erilisemat ja maitsvat,» arutles Egle.

«Ja see õnnestus tal ka alati! Ega muidu ei oleks mul tänaseni meeles grillkana, mis oli määritud soola/pipra ja majoneesiga ning küpsetatud nõukogude aja grillahjus, kus oli pöörlev varras,» rääkis ta.

«Kana oli jumalik oma krõbeda naha ja mahlasusega, enam kunagi ei ma sellist kana saanud,» kõneles Egle.

Veel on tal tänaseni meeles oma isa küpsetatud ahjupelmeenid, mis maitsesid nagu lihapirukad. «Olen üritanud ise tänapäeval pelmeene ahjus teha, aga no ei tule selliseid,» kostis ta.

Väga eredalt on Eglel silme ees, kui isa tegi n-ö tuunitud piimakisselli. «Põhi, ma arvan, oli tavaline piimakissell, aga isa oli lisanud sinna võid, rosinaid ja sidrunikoort,» kirjeldas ta.

«Kui sööma läksin, vaatasin seda kui ilmaimet ja see oli ikka väga maitsev,» sõnas ta.

Isa inspireeris pardilihaga katsetama

Ükskord olid nende pere kodupoes müügil jäneseliha. «Isal oli loomulikult kohe vaja osta üks jänes. Paljud isa valmistatud toitude maitseid on meelde jäänud, aga no see mooritud jänes on samuti tänaseni meeles, justnagu eile,» jätkas ta ajamatka.

Tänu sellele unustamatult positiivsele kogemusele jäneselihaga on naine enda sõnul ka ise korduvalt jänest teinud.

«Äkki vahest on isegi tulnud isa omale sarnane maitse poolest, aga vist ikka maitsemälestuse poolest olid isa valmistatud toidud ikka maailma parimad,» rääkis ta muigamisi.

«Nagu mälestustega üldse, on ka maitsemälestustega nii, et mõned mälestused on sinuga lapsepõlvest tänaseni. Olen tänulik nende mälestuste eest!»

Kui isa tegi kaeraputru

Kahe tütre ema Kristina meenutas oma lapsepõlvest aega, mil ta oli nii umbes viiene.

«Meie kodus tegi üldiselt süüa ema. Nädalas oli siiski üks-kaks päeva, kui hommikusöögi valmistamine jäi isa peale, sest ema oli tööl. Lasteaias me ei käinud, alustas ta.

Enamus «isahommikud» möödusid Kristina köögilaua taga istudes. Meil oli nimelt karm kord, et lauast enne ei tõusnud, kui kõik oli ära söödud,» jutustas ta.

«Isa tegi alati kaerahelbeputru, see oli ilmselt ka ainuke asi, mida (vist) teha oskas. Ma ei mäleta, et kunagi oleks midagi muud süüa olnud, kui hommikuti temaga olin,» meenutas ta.