Vaata, kes on gastronoomiakonkursi Silverspoon 2018 võitjad!

Silverspoon on Eesti gastronoomiakonkurss, mille eesmärk on väärtustada ja arendada toidukultuuri Eestis. Silverspoon gastronoomaikonkursi korraldaja MTÜ Gastronomy Society of Estonia on pika ajalooga ühing, mis on edendanud ja tunnustanud Eesti gastronoomse maastiku saavutusi juba 2004. aastast.

FOTO: Kalev Lilleorg, Maksim Toome