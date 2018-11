Restoran Wicca peakokk Angelica Udeküll Eesti «toidudelegatsiooniga» Hiinas-käigust: see on suurte vastuolude maa!

Hiina on minu silmis kindlasti selline riik, mis väärib pikemat külastust, sest seal on väga palju põnevat avastamist.

Minu esmamuljed põhinevad pelgalt Shanghai muljetel, mis on üks killuke sellest põnevast ja vastuolulisest maast.

Kui aga üritada kokku võtta mõne iseloomustava sõnaga siis võiks kirjeldada Hiinat kui suurte kontrastide maad, mille hingeelu on mõnes mõttes ilmselt tabamatu, kui külastada seda riiki turistina.

Kõige suurem üllatus olid kindlasti hiina inimesed, kelle kohta on kõige iseloomustavam väljend «pocer face» - vaoshoitud, rahulikud, väliselt emotsioonitud, kuid üsna terased ja toimekad.

Kuidas Eesti delegatsiooni tervikuna Hiinas vastu võeti, ei ole ma ilmselt õige inimene kommenteerima, kuna minu ja Kristo Malmi päevad möödusid suuresti vastuvõtuga seotud ettevalmistuse tähe all.

Vastuvõtt kujunes meeleolukaks. Tunnistan ausalt, et olime mõneti murelikud, kui peale menüü koostamist ja kaasa võetavate tooraine nimekirja saatmist selgus, et Hiina ei ole võimalik saata piimatooteid, liha ja pulbreid, kaasa arvatud jahusid.

Kokkadena aga oleme ju harjunud, et tuleb ette olukordi, mil soovitud eesmärgi nimel tuleb mõelda raamist välja ja nii ka seekord õnnestus vaatamata üsna suurtele piirangutele pakkuda vastuvõtu menüüs eestlastele omaseid maitseid nagu näiteks veisekeel mustal leival, kama kui ka kohukest.

Igal juhul oli tagasiside eesti maitsete aadressil igati positiivne, mis annab alust arvata, et hiinlastele meie põhjamaised maitsed meeldivad, seda nii söögi kui joogi poolise osas.

Kui pikaks Teie päevad selle ürituse raames Hiinas kujunesid, eeldan, et pinget ja vastutust jagus omajagu?

Ja kuivõrd on tegemist kultuuriliselt meist siiski üsna erineva riigiga, siis saime osa mitmetest närvikõdi pakkuvatest momentidest, näiteks et kõik ajalised kokkulepped ei tarvitse toimida just minuti täpsusega, vaid saadetis, mis peaks kohale jõudma kell 10.00, võib kokkulepitud sihtkohta saabuda kell 15.00.