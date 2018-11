Toidupüramiidi vanem vend: liikumispüramiid

Võrreldes sajanditaguse ajaga on inimeste kehaline koormus vähenenud. «Samal ajal on kasvanud psühhoemotsionaalne pinge ja lisandunud stressitegureid,» loeme raamatust edasi.

«Vähesest liikumisest, liigsest söömisest ja/või valedest toitumisharjumustest tingitud kehamassi suurenemine on riskifaktoriks paljudele haigustele,» rääkis raamatu üks autoreid, Tagli Pitsi, lisades, et ka see on fakt, mida küll arvatakse end teadvat, ometi ei võta ka paljud ülekaalulised selle teadmise üldtuntusele vaatamata midagi ette.