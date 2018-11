Projekti aitab ellu viia KVARK, mille erilahenduste projektijuht Arnold Rein Tatunts ütleb, et biojäätmetest saadava energia kogus on üllatavalt suur. «Juba ainuüksi ühest kilost kohvijäätmetest saame kätte peaaegu 250 liitrit biogaasi. Meil on hea meel, et suudame seda energiat heal eesmärgil rakendada,» märkis ta.